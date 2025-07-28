انحسار الكتل الحارة غدًا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وطفيف في المناطق الساحلية والداخلية ، تنشط الرياح أحيانا ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة فتسوء معه الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، حتى يوم غد الثلاثاء حيث تبدأ بالانحسار عن الجبال، وتتحول الأجواء الى معتدلة عموما اعتبارا من الخميس .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة فتسوء معه الرؤية أحيانا.

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وطفيف في المناطق الساحلية والداخلية ، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحيانا.

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها في المناطق الجبلية والساحلية، تنشط الرياح أحيانا وتخف نسبة الرطوبة على الساحل حيث يخف الشعور بالحر.

الخميس:

غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل، وتكون دون معدلاتها فوق الجبال وعلى الساحل مع نسبة رطوبة متوسطة ما يخلق اجواء معتدلة .

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 85 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,46

-ساعة غروب الشمس: 19,42