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بيانٌ هامّ لـ طيران الشرق الأوسط!

28
JULY
2025
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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية  في بيان انه"عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 21 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية حتى الجمعة 30 تموز 2025، أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من اسطنبول والقاهرة ولارنكا وجدة وأبو ظبي للفترة الممتدة بين 29 و31 تموز2025 . يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
1- الرحلات المعدلة الثلاثاء 29 تموز 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الرحلة    07:00    08:25    اسطنبول    بيروت    ME 265
تبكير موعد الرحلة    09:55    11:20    بيروت    اسطنبول    ME266
تأخير موعد الرحلة    11:35    07:45    القاهرة    بيروت    ME 304
تأخير موعد الرحلة    13:55    10:05    بيروت    القاهرة    ME 305
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     
2- الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الرحلة    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الرحلة    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
تبكير موعد الرحلة    06:25    08:25    اسطنبول    بيروت    ME 265
تبكير موعد الرحلة    09:20    11:20    بيروت    اسطنبول    ME 266
تأخير موعد الرحلة    21:15    08:55    جدة    بيروت    ME 364
تأخير موعد الرحلة    00:45 (+1)    12:25    بيروت    جدة    ME 365
تأخير موعد الرحلة    18:00    15:25    ابو ظبي    بيروت    ME 418
تأخير موعد الرحلة    23:10    20:35    بيروت    ابو ظبي    ME 419
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      +1: الاقلاع من جدة فجر يوم 31 تموز 2025


3- الرحلات المعدلة ليوم الخميس 31 تموز 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الرحلة    06:25    08:25    اسطنبول    بيروت    ME 265
تبكير موعد الرحلة    09:20    11:20    بيروت    اسطنبول    ME 266
تأخير موعد الرحلة    12:15    11:40    اسطنبول    بيروت    ME 263
تأخير موعد الرحلة    15:10    14:35    بيروت    اسطنبول    ME 264
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة ".     

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