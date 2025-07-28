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فيروز تلقي نظرة الوداع الأخيرة!

28
JULY
2025
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يودّع لبنان الأسطورة زياد الرحباني بعدما فُجع بخبر وفاته يوم السبت.

وأعلنت عائلة الرحباني موعد تشييع الفنان الراحل زياد الرحباني، الذي توفي صباح السبت عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، لا سيما تليّف حاد في الكبد أثّر على نشاطه الفني في السنوات الأخيرة.

سيمثل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زوجته نعمة عون وسيحضر رئيس الحكومة نواف سلام.

ستُقام مراسم الجنازة اليوم الاثنين، في كنيسة “رقاد السيدة” في بلدة المحيدثة – بكفيا، عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

وسينقل جثمان الراحل من مستشفى الخوري في منطقة الحمراء – بيروت إلى الكنيسة حيث يُقام قداس وداعه الأخير.

من المرتقب أن تُلقي السيدة فيروز نظرة الوداع الأخيرة على نجلها، وسط حضور رسمي وفني وشعبي واسع.

كما سيُفتح باب العزاء في الكنيسة نفسها، يوم الاثنين من الساعة 11 صباحًا حتى السادسة مساء، ويُستأنف استقبال المعزين يوم الثلاثاء في التوقيت ذاته

نعاه عدد كبير من الفنانين العرب بكلمات مؤثرة، كما صدرت برقيات تعزية رسمية من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيسي الحكومة والمجلس النيابي، نواف سلام ونبيه بري.

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