عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 تموز 2025

الأخبار: الواضح دومًا
اللواء: سلام لـ«اللواء»: التجديد «لليونيفيل» سيتم في نهاية آب
عون إلى الجزائر اليوم.. وإطلاق شبكة اتصالات رسميَّة لاحتواء تحذيرات براك
النهار: حصار الضغوط يشتد حول التزامات السلطة... برّاك يعلي نبرته والحزب يسخّف الالتزامات
البناء: نتنياهو يردّ على الحصار العالمي بمسرحية المساعدات… والمقاومة تناشد مصر | مفاوضات إيران الأوروبية للتكرار… والأميركية قد تستأنف… والوكالة في الوسط | لبنان يودع زياد الرحباني اليوم… وأهل المقاومة ينعون من أحبهم وأحب سيدهم
الجمهورية: التصريحات لن تكون كافية
تخوف من تصعيد إسرائيلي
الديار: لبنان يدخل شهراً مفصلياً في آب... الضغط يتصاعد
l'orient le jour: Ziad Rahbani, le rêve brisé d’un Liban lucide
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «حماس»: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والتجويع
الأنباء الكويتية: سلام ينقل إلى بري مضمون محادثاته مع ماكرون.. ومصدر: التحذيرات والمخاوف لا يمكن تجاهلها.. لكن لاتزال هناك بقعة ضوء في النفق الطويل
لبنان.. دفع داخلي على خطين للانتهاء من مسائل معقدة قبل سبتمبر