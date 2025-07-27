لقاءان جمعا " السيد " وزياد الرحباني!

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كشف الإعلامي حسين مرتضى في حديثٍ لقناة ال nbn عن لقاءٍ جمع الشهيد السيد حسن نصرالله والراحل الموسيقار الكبير زياد الرحباني قائلاً :" من يواجه الظلم والفقر هو المقياس. المرحوم زياد الرحباني التقى سماحة السيد الشهيد نصرالله مرتين وكان اللقاء الثاني عميقاً. وقد طلب الرحباني البقاء مع سماحته وسماحة السيد كان يدرك بأن الفنان زياد الرحباني لديه رسالة مهمة، وزياد الرحباني كان مقاوماً من خلال رفضه الظلم.



وقد لفتني أمرٌ بأننا لا نعلم قيمة الشخص حتى نفقده والسؤال هنا لماذا لا يتم تكريم الفنان قبل رحيله ، وعلينا أن نكون أوفياء للأشخاص وعلى رأسهم الفنان الكبير زياد الرحباني لأنه كان يمثل الشعب اللبناني. "