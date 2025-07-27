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السفير المغربي: لبنان حلم كل عربي يهمه التعايش... وهذا موقفنا من التأشيرات

27
JULY
2025
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اعلن سفير المملكة المغربية في لبنان محمد إكرين،أن لبنان هو حلم كل عربي يسعى لأن يعيش التعايش والحداثة لأنه رسالة. واشار الى أن الغمامة التي خيّمت على العلاقات بين البلدين منذ خمس سنوات، قد بدأت بالانقشاع،اذ ان هناك وضعا جديدا في لبنان نحيّيه،مع الاخذ في الاعتبار كل الاحتياطات الضرورية لحماية المغرب ضمن قراراتنا السيادية.

كلام السفير إكرين جاء ضمن مقابلة اجراها لاذاعة لبنان لمناسبة "عيد العرش المغربي" مع الزميلة وداد حجّاج ،بحضور مدير عام وزارة الاعلام د. حسان فلحة.
وأوضح السفير إكرين ان مسألة حصول اللبنانيين على التأشيرات الى المغرب، ليست مسألة سياسية، بل لوجود تخوفات. فالمغرب لديه اعتبارات واقعية تفرض نفسها والامور واضحة للجميع. واضاف: لكن في المقابل فإننا نقوم بتسهيل الامور لاكبر عدد ممكن للبنانيين عبر دراسة الملف الشخصي لكل شخص بشكل فردي وليس لمجموعات،معلنا انه اصبح بإمكان اللبنانيين الحاصلين على تأشيرة لمئة وعشرين بلدا-بما فيها الشنغن-الحصول على تأشيرة فور تقديمها اونلاين خلال مدة ٧٢ ساعة سواء قام اللبناني بتقديمها من لبنان او خارجه.

وردا على سؤال حول مجيء المغربيين للسياحة في لبنان قال إنه بعد التواصل مع اكثر من ٣٠ وكالة سياحية،والخطوط الجوية الملكية المغربية ،وجدنا ان هناك نوعا من السياحة لا يجدها المغربي الا في لبنان، وهي سياحة الترفيه العائلية والدينية المتنوعة ،مع وجود اللغة العربية.
وحول العلاقة مع لبنان، اشار الى ان الديبلوماسية المغربية مبنية على اساس التعاون والتضامن وعدم التدخل بأي من الشؤون الداخلية لأي بلد خاصة البلدان الشقيقة، لكن عدم التدخل لا يعني عدم الاحتماء والمتابعة. ونحن نفرح لكل لإنجازات لبنان ، ونحزن لأي شئ يمسه. ومستعدون دائما للمساعدة اذا ما تم الطلب منا ذلك عبر القنوات المؤسساتية كما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت حيث تم تقديم المساعدات ضمن الامكانيات ومن دون ضجيج الى لبنان والجيش اللبناني، وعبر مساعدات شخصية من جلالة الملك المغربي محمد السادس.

و في الختام اعرب اكرين عن حزنه العميق لفقدان لبنان احد اعمدة الابداع العربي بوفاة الفنان زياد الرحباني، موجها التعزية للشعب اللبناني وللسيدة والدته فيروز.

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