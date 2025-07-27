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عن صحة فيروز وتدهور حالة زياد الرحباني.. إليكم الحقيقة!

27
JULY
2025
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أحدث رحيل الموسيقار والفنان الكبير زياد الرحباني، نجل السيدة القديرة فيروز، صدمة عميقة في الأوساط الفنية في لبنان والعالم العربي، وسط موجة تعاطف واسعة مع خسارة قامة فنية إبداعية وإستثنائية، وتزايدت مشاعر الحزن بعدما ترددت معلومات عن امتناع الراحل عن تناول أدويته أو تلقي العلاج في أيامه الأخيرة، ما أصفى مزيدًا من الوجع على وداعه.

وفي هذا السياق، كشف مصدر إعلامي لبناني مقرّب من الفنان الراحل في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن زياد كان يُعاني منذ سنوات من أمراض مزمنة في الكبد والبنكرياس، نافيًا بشكل قاطع ما تردّد عن إصابته بالسرطان.

المصدر نفسه أكدّ أنّ حالته الصحية شهدت تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد رفضه استكمال العلاج وتناول الأدوية، حتى خلال الأسبوع الأخير الذي قضاه في المستشفى. وقد بدا حنيها كمن سلّم أمره لله، متخليًا عن رغبته في مقاومة المرض، مكتفيًا بالصمت والسكينة في أيامه الأخيرة.

وبشأن ما تردد حول تعرّض السيدة فيروز لحالة إغماء فور سماعها نبأ وفاة نجلها زياد، أكد المصدر أن هذه الأنباء غير مؤكدة، خصوصًا مع غياب أي تصريح أو تأكيد رسمي من العائلة.

ولفت إلى أن السيدة فيروز تحافظ منذ سنوات على خصوصية حياتها الخاصة والعائلية، مفضّلة العزلة التامة عن الإعلام والوسط الفني، مما يجعل أي حديث عن حالتها الصحية في هذا الوقت مجرّد تكهنات لا يمكن الإعتماد عليها.

(ارم نيوز)

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