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سليم عون: تم تشويه صورة رولان خوري لكي يتم إبعاده

27
JULY
2025
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون في حديث لبرنامج "لقاء الأحد" عبر إذاعة "صوت كل لبنان": "انتظرنا جلسة المناقشة لاننا الفريق المعارض الوحيد وأعطينا مهلة 5 أشهر لكي نناقش سياسات الحكومة بشكل بناء وإيجابي ونسلط الضوء على جميع الملفات".

وأضاف: "في منتصف عهد العماد ميشال عون نحن تحملنا شتائم و"أفواج الطناجر" و"اولاد الهيلاهو" وتم تحميلنا مسؤولية كل ما حصل في البلاد من انفجار مرفأ بيروت والازمة الاقتصادية وغيرها".

ورأى عون أن "الجو شعبوي وليس صائبًا"، مشيرًا الى أن "جميع النواب والافرقاء المشاركين في الحكومة انتقدوها في عدة مواضيع ومن ثم منحوها الثقة فمن هو في السلطة وهو على طاولة الحكومة ويشارك فيها يمكنه أن يقوم بإصلاح داخلي بدلا من توجيه الانتقادات".

ولفت الى أنه "كمعارضة نشعر بالارتياح ذلك اننا نستخلص أن كمية الاسئلة التي وجهناها ومضمونها كانت موجعة الى حد أنه لم يبقَ طريقة للرد سوى بالهجوم على التيار الوطني الحر".

وسأل عون: "كيف ينتقدون موضوع المحاصصة وعدم وجود خطة مالية وانقاذية وغيرها من المواضيع ويعطون في نهاية المطاف الثقة للحكومة؟"، معتبرًا أن "هذا دليل على الشعبوية و"فإذًا اسكتوا من الاول"".

وأضاف: "النواب الذين منحوا الثقة مجددًا للحكومة لم يعد بإمكانهم القول في ما بعد إنهم غير موافقين على ما تقوم به الحكومة".

وشدد عون على أن "تصويت تكتل "لبنان القوي" بشأن مسألة منح الثقة للحكومة وعدم منحه الثقة للحكومة مجددًا كان منسجمًا مع ما قاله نوابه في الجلسة ونحن فخورون بهذا الموقف".

وفي ملف الاتصالات، قال: "ماضون بالمحاسبة في ملف الاتصالات وقيمة الملفات التي قدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعاوى بشأنها تفوق المليار دولار و"حاسبوا الكل وبلشوا فينا بس حاسبوا الكل"".

وبشأن ملف كازينو لبنان، أكد عون أن "أمرًا مؤذ أن يتم تشويه سمعة الآخر ونظافة كفه ورولان خوري بالذات هو من بين الجيل القديم الذي واجه بأصعب الظروف والاوقات حملات الاعتقال والتشهير".

وشدد على أن "ملف رولان خوري يدخل في آلية التعيينات ولكي يتم إبعاده ذلك ان هناك سنة ونصف متبقية من ولايته تم تشويه صورته وتصويره على انه مرتكب لجلب مجلس إدارة جديد".

وقال عون: "رولان خوري ليس ضعيفًا و"عضمه قاسٍ" الا ان ما يحصل معه مزعجٌ.. فلماذا هو موقوف ولأي سبب؟".

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