باسيل من رالي البترون: نطمح إلى أن تكون المدينة عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة

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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديث عبر LBC عن الرياضة بالبترون خلال إقامة سباق رالي البترون، الى اننا "نطمح ان تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة".

واضاف: البترون تتميز برياضة "الفولي بول" ونأمل هذا العام مع نادي البترون ان نفوز ببطولة لبنان، اليوم هناك ايضا البيتش فولي بول وسيتنظم بطولة لبنان هذا العام في الميناء في البترون كما سيشارك نادي البترون ببطولة غرب آسيا".

ولفت الى ان " في البترون هناك ملعب فوتبول وهناك ميني فوتبول"، مشيرا الى ان تطور الرياضة في البترون يذهب باتجاه الباسكيت بول وقد أصبحنا في الدرجة الثانية في هذه الرياضة ونطمح ان نصبح في الدرجة الاولى".

باسيل تحدث ايضا عن الستريت باسكيت بول، مثنيا على نشاط نادي البترون، ومشيرا الى ان البترون معروفة بالويندسورف وهناك نادي غطس ايضا.

وتابع: في البترون هناك اكبر نادي رماية واليوم هناك ٢٠٠ شخص يتبارون ببطولة تنظم في البترون، لافتا الى ان هناك ايضا في البترون hiking street على درب المسيلحة وهو المسار الوحيد من البحر الى تتورين بطول ٣٠ كلم .

واضاف: عندما انشأنا سد المسيلحة اشترطنا على المتعهد ان يساعدنا اول ١٢ كلم من درب المسيلحة، وقد توقف العمل بالسد بسبب عدم وجود التمويل من الدولة بعد ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ وهو يحتاج إلى بضعة ملايين ولايزال هناك إضافة إلى أعمال التغليف المحطة والشبكة وغيره".

باسيل تحدث عن النشاطات الرياضية التي سيتم تنظيمها، لافتا الى أن "سباق ماراتون سينظم ويضم ٧٠٠ مشارك كما اننا نحضر Rally Paper سيرا على الاقدام ويفترض ان يكون اما في ايلول او تشرين، اضافة الى هذا نعمل على مسارات ل hiking سنطلقها في نهاية الصيف في حامات وسيدة النورية وغيرها ونعمل ايضا على إيجاد تمويل لإقامة Biking Trail من البربارة، المدفون ليصل الى انفه".