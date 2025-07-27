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متى ينحسر الحرّ الشديد؟

27
JULY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويستمر تأثيريها حتى يوم غد الإثنين حيث تنحسر تدريجيا وتتحول الأجواء الى معتدلة يوم الثلاثاء المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31،  وزحلة بين 18 و34 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي إلى زيادىة الشعور بالحر، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي إلى سوء في الرؤية كما تنشط الرياح أحيانًا

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تخف نسبة الرطوبة مما يخفف من الشعور بالحر.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها في المناطق الجبلية والساحلية وتلامس معدلاتها في الداخل كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل من 20 الى 38 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 70 و90 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.    حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1004 HPA             أي ما يعادل: 753 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,46            ساعة غروب الشمس: 19,42

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