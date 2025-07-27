أرسلان معزياً بالرحباني: هو مدرسةٌ بحدّ ذاته أثّر في أجيالٍ وأجيال

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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "الفرحةُ بخروج المناضل جورج عبدالله بعد ٤١ سنة في معتقلات فرنسا، قابلتها غصّةٌ برحيل المبدع زياد الرحباني.

بالأمس رحل زياد، وأعترف بأنني لم أكن من متابعيه إلا في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ بضعة أشهر. وبعد متابعة أعماله، طلبت من أحد المقرّبين تنسيق لقاءٍ معه، إلّا أنّ ظروفه الصحية الخاصة حالت دون تحقيق ذلك.

زياد خسارةٌ لا تُعوَّض في عالم الفن والثقافة والإبداع اللبناني. هو مدرسةٌ بحدّ ذاته، أثّر في أجيالٍ وأجيال… وقاوم على طريقته.

الرحمة لروحه، وخالص العزاء لعائلة الرحباني ومحبيه".