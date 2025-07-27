living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما حقيقة صورة زياد الرحباني "الأخيرة" في المستشفى؟

27
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثارت صورة متداولة للفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويُقال إنها التُقطت قبيل وفاته، تفاعلاً واسعًا وجدلاً حول توقيتها وسياقها، بعدما وُصفت بأنها "الصورة الأخيرة" له في المستشفى.

وظهر الرحباني في الصورة إلى جانب الطبيب محمد قديح، أحد أفراد الطاقم الطبي في المستشفى، ما أثار موجة من التعليقات المؤثرة، وعبّر كثيرون عن حزنهم العميق على فقدان هذه القامة الفنية الاستثنائية التي طبعت الذاكرة الثقافية العربية لعقود طويلة.

ورغم اعتبار الصورة على أنها "الأخيرة" وتداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل، أوضح الطبيب محمد قديح، في حديث لـ"النهار"، أن ما يتم تداوله غير دقيق، قائلاً: "الصورة المتداولة ليست حديثة كما يُشاع، بل تعود إلى نحو أربع سنوات، وقد التُقطت خلال إحدى زيارات زياد المتكرّرة إلى المستشفى. نشرتُها عبر حسابي الشخصي بدافع المحبّة والتقدير الكبير له، تعبيرًا عن الحزن العميق الذي نشعر به برحيله. كانت تجمعني به علاقة إنسانية مميّزة، وكنت ألتقيه كثيرًا خلال فترات علاجه المتعددة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout