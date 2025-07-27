المرصد السوري: 1420 قتيلاً في أحداث السويداء بينهم 250 أعدموا ميدانياً

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الميادين: المرصد السوري يعلن ارتفاع حصيلة قتلى أحداث السويداء إلى 1420 منذ 13 تموز/يوليو الجاري، بينهم نساء وأطفال أُعدموا ميدانياً، ويؤكّد استمرار الخروقات رغم وقف إطلاق النار، وسط تصاعد المخاوف من انهيار الهدنة بشكل كامل.



أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن حصيلة القتلى في محافظة السويداء بلغت 1420 قتيلاً، منذ صباح الأحد 13 تموز/ يوليو الجاري، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي.

وأوضح المرصد أن من بين القتلى 678 من أبناء محافظة السويداء، بينهم 145 مدنياً، منهم 21 طفلاً و56 سيدة، مضيفاً أنه قُتل 469 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام، بينهم 40 من أبناء العشائر البدوية ومسلح لبناني الجنسية.

كما لفت بيان المرصد السوري إلى أن 15 من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية قُتلوا من جراء الغارات الإسرائيلية، فيما قُتل 3 أشخاص، بينهم سيدة و2 مجهولو الهوية، نتيجة قصف الطيران الإسرائيلي مبنى الوزارة.

"250 شخصاً أُعدموا ميدانياً بينهم نساء وأطفال"

وبحسب المرصد، "أُعدم 250 شخصاً ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، بينهم 12 امرأة و8 أطفال ورجل مسنّ، وأُعدم 3 من أبناء عشائر البدو، بينهم سيدة وطفل، على يد المسلحين الدروز".



"قصف مفاجئ غرب السويداء"

وذكر المرصد أن الأحياء الغربية لمدينة السويداء شهدت مساء اليوم قصفاً مفاجئاً بمضادات أرضية انطلقت من محور بلدة كناكر، حيث تعرّض تل الحديد ومحيطه لإطلاق قذائف ثقيلة من قبل تجمعات عشائر البدو في الجهة المقابلة، في خرق واضح للهدنة القائمة.

يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات النهب والتخريب التي تتعرّض لها بلدة كناكر منذ يومين، على مرأى ومسمع من قوات الأمن العام المسيطرة على ريف السويداء الغربي.

"قوات الأمن العام تطلق النار في اتجاه مدنيين"

وفي تطور ميداني جديد، أفاد المرصد بأن قوات الأمن العام أطلقت النار في اتجاه مجموعة من المدنيين كانوا يحاولون فتح طريق الثعلة، في محاولة لتسهيل وصول الأهالي إلى المشاريع الزراعية الحيوية التي تعاني من الحصار الخانق.

وأضاف أن المزارعين يطالبون بفتح الطريق للاستفادة من هذه المشاريع، إلا أن مجموعات الأمن العام تمنع أي محاولة للوصول إليها.

وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الأعمال تزيد من معاناة المدنيين وتعرقل حياتهم اليومية، مطالباً جميع الأطراف بالالتزام بالهدنة واحترام حقوق السكان في المناطق المتضرّرة.