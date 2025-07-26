عواد: "رحلت يا زياد… ونحنا بعدنا هون، بلا ولا شي.."

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نعى نائب رئيس التيار للشؤون الوطنية ربيع عواد العملاق الفنان زياد الرحباني قائلاً :" وداعاً زياد الرحباني… رحلت وخليتنا بلا روح



اليوم خسرنا مش بس فنان، خسرنا شي من حالنا ومن تاريخنا يلي عم نعيشوا بحاضرنا.



زياد كان صوتنا المخنوق، وضحكتنا الحزينة، ووجعنا اللي ما كنا نعرف نعبر عنه.



كتب الوجع بحروف، ومثّل اليأس، وغنّى العجز، وضلّ يقول الحقيقة متل ما هي، بلا تجميل وبلا خوف.



إبن الأرض، إبن الوجع، وإبن الناس اللي متلك ومتلّي.

كلماته صارت منّا وفينا، بمسرحياته، بأغانيه، بكل مشهد وبكل نكتة جارحة أكتر من أي خطاب سياسي.



رحلت يا زياد…

ونحنا بعدنا هون، بلا ولا شي،

والفيلم الطويل بعده مكفّي، وما حدا عارف كيف بينتهي.

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