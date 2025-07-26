بعد رحيل زياد الرحباني ... أول تعليق من المستشفى!

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أصدرت إدارة مستشفى BMG (مستشفى فؤاد خوري - الحمرا) بياناً رسمياً أكدت فيه وفاة الفنان زياد عاصي الرحباني صباح يوم السبت الواقع في 26 تموز 2025، عند الساعة التاسعة صباحاً.

وجاء في البيان: "ببالغ الأسى، نعلن أن الفنان الاستثنائي زياد الرحباني قد فارق الحياة. وقد تم إبلاغ عائلته الكريمة فوراً، إذ شاء القدر أن يطوي صفحة قامة فنية لطالما شكّلت علامة فارقة في تاريخ المسرح والموسيقى اللبنانية."

وأضاف البيان: "باسم رئيس مجلس الإدارة الدكتور كمال بخعازي، والمديرة العامة ريما بخعازي، والمدير الطبي الدكتور خليل الأشقر، تتقدّم إدارة المستشفى بأحرّ التعازي من العائلة المصغّرة: والدته السيّدة فيروز، وشقيقته ريما، وابنه هلي، ومن العائلة الرحبانية الممتدة، ومن الشعب اللبناني بأسره، الذي فقد برحيله رمزاً فنياً وثقافياً نادراً".

وختم البيان بالقول: "رحم الله زياد الرحباني وأسكنه فسيح جناته."