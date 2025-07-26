كواليس - لبنانيون يقاتلون في السويداء.. ما مصيرهم؟

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يتساءل مراقبون عن أسباب تقاعس القضاء اللبناني بملاحقة عشرات الأشخاص اللبنانيين والسوريين الذين عبروا الحدود اللبنانية – السورية من مناطق لبنانية حدودية عدة، للقتال الى جانب الفصائل المسلحة التابعة لهيئة تحرير الشام وبعض مسلحي العشائر العربية السورية ضد دروز السويداء وحيث عاد قسم كبير منهم الى لبنان! علماً أن عشرات من هؤلاء المقاتلين ظهروا بشكلٍ واضح في مشاهد مصورة وهم يقاتلون دروز السويداء ويرتكبون أعمال القتل والتنكيل، في مشهد يُذكّر بمئات اللبنانيين الذين عبروا الحدود للقتال الى جانب "ثوار الجيش الحر" ضد قوات النظام السوري خلال الحرب السورية بين العام 2011 والـ 2018. وعُلِم في هذا الصدد أن عدداً من اللبنانيين الدروز تسللوا الى السويداء للقتال الى جانب ذويهم للدفاع عن منطقتهم ضد الفصائل المسلحة وعشائر البدو.