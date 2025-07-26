كواليس - إخباران هامان والحبل عالجرار...

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بعد إخبار "النافعة" وابتزاز وزير الاقتصاد السابق لشركات التأمين وغيرها من ملفات الفساد التي طفت الى الواجهة القضائية والنيابية، يتحضّر رئيس لجنة نيابية فاعلة لتقديم إخبارين للقضاء اللبناني الأسبوع المقبل بملفين هامين: الأول يتعلق بسرقة أموال المودعين، والثاني بملف الدعم الذي أهدر مليارات الدولارات خلال حكومتي الرئيس حسان دياب والرئيس نجيب ميقاتي.

ويتوعد رئيس اللجنة بالمزيد من فتح ملفات الفساد وإخبارات بالجملة سيجري تقديمها فور تحضير الملف وأنه لا يتوقف عن هذه المهمة ويردد "ما حدا فوقو خيمة زرقة"، ويؤكد أنه يجري التحريات والتحقيقات لجمع المعلومات بسرية تامة لتكوين ملف متكامل على قاعدة "تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان".