الذروة في هذه الايام.. اليكم تفاصيل تأثير الكتل الهوائية الحارّة على لبنان

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارّة على لبنان حيث تتخطّى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خصوصاً في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر، وتبلغ ذروتها يومي السبت والأحد، تنحسر تدريجياً اعتباراً من الاثنين حيث تعود الأجواء الى معتدلة يوم الثلاثاء المقبل.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين ٢٤ و٣٢، طرابلس بين ٢٠ و٣١، وزحلة بين ١٨ و٣٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل حيث تلامس الـ ٤١ درجة كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات على مستويات منخفضة مساء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح في المناطق الداخلية احيانا.

الإثنين: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً خصوصاً شمال البلاد ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية حيث تقارب معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٦٥ و٨٥%.

حال البحر: مائج أحياناً.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٣ HPA أي ما يعادل ٧٥٢ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٤.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٤.