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كشف مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق الأوسط" عن تفكيك مخيم تدريبي لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" في منطقة عاليه.

وأفاد المصدر بأن الجيش اللبناني "تمكّن من تفكيك مخيّم مخصص ومجّهز بالعتاد والسلاح لتدريب مسلحين لبنانيين ومن جنسيات أخرى"، موضحاً أن هذا "المعسكر التدريبي يضمّ مسلحين من حركة "حماس" الفلسطينية و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ"الجماعة الإسلامية" في لبنان، ما يدلّ على مثابرتهم في النهج العسكري والمضي في بناء قدراتهم القتالية من جديد».

وأشار إلى أن "الموقوفين الذين يزيد عددهم على 10 أشخاص أغلبهم من أبناء بيروت، بالإضافة إلى رفاقهم من التابعية الأردنية". ووصف الموقوفين بأنهم "عناصر يتسمون بالأهمية؛ خصوصاً أن آباء عدد منهم كانوا يقاتلون في جبهة الجنوب واغتالتهم إسرائيل في الحرب الأخيرة".