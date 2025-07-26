أسرار الصحف ليوم السبت 26 تمّوز 2025

A + A -

اللواء

- اتُخذت إجراءات أمنية غير عادية لحماية وصول الأسير المحرَّر عبدالله إلى منزله في القبيات.

- لم تُبدِ أطرافٌ التقاها براك حماساً لفكرة الصدام الداخلي، وتركت الأمر في عهدة الدولة.

- بحسب دبلوماسيين، بات بحكم المؤكد أن ورقة التمديد لليونيفل ستلجأ إليها الإدارة الأميركية للضغط على القرار اللبناني.



البناء

- قال دبلوماسي عربي إن كل ما ورد في البيان الثلاثي الفرنسي الأميركي السوري يدلّ على جدول أعمال ومهام حددها الغرب للحكومة السورية سواء تحت عنوان المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب أو ملاحقة مرتكبي الانتهاكات أو حفظ أمن دول الجوار، ولذلك لا يبدو الحديث الصادر من دمشق عن اعتباره دعماً للحكومة السورية الموقتة تعبيراً عن حقيقة ما حمله البيان، وهو أول موقف غربيّ يقول إن دعم الحكومة السورية مشروط بتحقيقها التزامات وافقت عليها في هذا الاجتماع بعد بيانات سابقة تحدّثت عن منح الفرص للحكومة لترتيب أوراقها، ما يعني أن فترة السماح قد انتهت وأن المراجعة تحت عنوان بيان باريس سوف تقرّر مستوى الدعم الغربي.

- تساءلت مصادر فلسطينية عن ماهية البديل الذي يتحدّث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستعادة الأسرى والقضاء على المقاومة. وقالت: هل بقي من بديل وحشي وإجراميّ لم يجرّب خلال هاتين السنتين، وقد ثبت أن الطريق الوحيد الذي تمّت عبره استعادة أسرى كان التفاوض وإن كل رفع لمستوى العنف يعني تعريض حياة الأسرى للخطر. ورأت أن هذا الكلام النابع من غرور عنصريّ ليس إلا ضغطاً نفسياً أملأ بالتأثير على المفاوض الفلسطيني وتصويره في نظر الشعب الفلسطيني كسبب إضاعة فرص وقف الحرب، بينما قدّم المفاوض الفلسطيني كل ما يلزم من مرونة لإنجاح جولات التفاوض.