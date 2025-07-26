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«الجمهورية»: الأميركيون اكثر تصميماً على سحب سلاح «حزب الله»

26
JULY
2025
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أكّد مطلّعون على الموقف الأميركي لـ«الجمهورية»، أنّ الأميركيين اكثر تصميماً على سحب سلاح «حزب الله». وكشف هؤلاء «أنّ التقييم الأوّلي للردّ اللبناني لا يرقى إلى ما يطلبه الأميركيون في الشق المتعلق بسحب السلاح. فالأميركيون مصرّون انّ على لبنان أن يقرأ تطورات المنطقة جيداً بما يحصل فيها من متغّيرات وتحوّلات، وليتصرّف على هذا الأساس بما ينجّيه من ايّ ضرر محتمل من بقاء السلاح بيد «حزب الله»، وأيّ تأخير في اتخاذ قرار سحب السلاح ستكون له تبعاته حتماً، وقد يزيد من الأضرار. من هنا فإنّ بند سحب سلاح الحزب ثابت بالنسبة إلى الاميركيين، بل هم متصلبون إلى أبعد الحدود في هذا الامر، ومصمّمون على سحبه ضمن مهلة زمنية محّدّدة (بين شهرين واربعة اشهر على الأكثر)، وهم يقولون إنّ القرار والمبادرة هما الآن بيد الحكومة اللبنانية، لكن ذلك لا يعني انّهم قد يبادرون في وقت لاحق إلى ممارسة ضغط او ضغوط مباشرة في هذا الاتجاه».

الجمهورية
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