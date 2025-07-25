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في البقاع: أم تعنّف أطفال زوجها وتحرق ابنته بسكين!(بالصور)

25
JULY
2025
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هزّت منطقة البقاع، جريمة بشعة وأثارت موجة من الغضب، حيث أوقف معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان الشرتوني، العسكري (العريف ح. ط) وزوجته السورية (غ. ر)، بعد ثبوت تورّطهما في تعنيف الأطفال داخل المنزل.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة قامت بتعنيف ابنة زوجها البالغة من العمر 9 سنوات، وأحرقت الطفلة بواسطة سكين، اضافة إلى تعنيف وضرب شقيق الطفلة، وكل ذلك بعلم والدهم وتواطئه.

وأصدر القاضي الشرتوني قرارًا بتوقيف الزوجين، وطلب فتح ملف حماية عاجل للأطفال المعنيين، حفاظًا على سلامتهم.

وفي تطوّر خطير، وبعد تنفيذ قرار التوقيف، أقدم شقيق الزوجة الموقوفة على الاتصال بأقارب العائلة الذين تعهّدوا برعاية الأطفال، مهددًا إياهم بشكل مباشر، ما دفع بالجهات القضائية إلى متابعة الملف عن كثب، واتخاذ تدابير إضافية لضمان حماية الأطفال ومن يتولّى رعايتهم.

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