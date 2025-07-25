"سانت ليفانت" يوقف حفله في البترون... ما السّبب؟

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أوقف نجم الراب العالمي سانت ليفانت حفله في مدينة البترون، ضمن مهرجانات البترون 2025، احتجاجاً على قيام أحد المنظمين بسحب العلم الفلسطيني من أحد الحضور.



ورفض ليفانت متابعة العرض، قائلاً بتعجب: "لماذا أخذت العلم الفلسطيني؟ هل ممنوع العلم الفلسطيني؟ كيف يعني؟ لا يصير ذلك"، وسط هتافات "فلسطين حرة" التي تعالت من الجمهور دعماً لموقفه.



وأضاف: "آسف، لكن إن كان العلم الفلسطيني ممنوعاً، فأنا سأعتذر"، مقدّماً اعتذاره لفرقته الموسيقية عن عدم رغبته في إكمال الحفل، وواصفاً الموقف بـ"المحرج". فيما نادى أحد أعضاء فرقته قائلًا: "أرجِع العلم".



وبعد إعادة العلم إلى الشخص الذي سُحب منه، استأنف الفنان الفلسطيني عرضه وسط تفاعل كبير من الحاضرين، مؤكداً أن "فلسطين ولبنان بلد واحد".