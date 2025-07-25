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توضيح من وزارة الأشغال حول إزالة التعديات عن الأملاك العامة في منطقة تحوم

25
JULY
2025
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ردّ المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، على "ما يتم تداوله بشأن إزالة التعديات عن الأملاك العامة المتاخمة للعقارين 204 و205 في منطقة تحوم"، موضحًا أن "الجمعية المعنية – النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية – لا تستأجر سوى جزء من العقار 206، لكنها تجاوزت حدود العقار ووضعت إنشاءات ومعدات وزوارق في الأملاك العامة أمام عقارين لا يعودان لها".

وأشار البيان الى أن "وزراء أشغال عامة ونقل سابقين كانوا قد راسلوا وزارة الداخلية والبلديات لإزالة التعديات التي قامت بها جمعية النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية أمام العقارين 204 و 205 تحوم وذلك بواسطة مفرزة شواطئ لبنان الشمالي. ومنذ أكثر من ست سنوات يمعن القيمون على الجمعية المذكورة بالامتناع عن تنفيذ إزالة التعدي ويستغلون الظروف للمماطلة والاستفادة من الأمر الواقع ومن المهل تلو المهل. ومؤخراً ، ومنذ حوالي 15 يوماً ، قامت مفرزة شواطئ لبنان الشمالي بإبلاغ القيمين على الجمعية المذكورة بوجوب إزالة التعدي المشار اليه ، لكن دون أي تجاوب منهم ، ما استدعى تنفيذ قرار الإزالة اليوم بإشارة من النيابة العامة".

واكدت الوزارة، أن "تنفيذ الإزالة تم بإشارة قضائية، بهدف حماية الحقوق تحت اشراف القضاء وفرض احترام القانون وقوى الأمن الداخلي"، معبّرة عن استغرابها "من بعض ردات الفعل "الشعبوية" التي اعتبرت تطبيق القانون تجاوزًا"، شاكرة "القضاء اللبناني والقوى الأمنية على جهودهم وداعية الجميع إلى الالتزام بأحكام القضاء واحترام الدولة ومؤسساتها".

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