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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن “فرق الصيانة العائدة لبلدية الرابية ستقوم بتاريخ 26-5-2025، بأعمال استبدال لأجهزة الإنارة المعطّلة داخل نفق الرابية – المطيلب من الجهة الغربية، وذلك اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا ولحين الانتهاء من الأشغال”.

وتابعت أن “هذه الأعمال ستؤدي إلى منع مرور السير داخل النفق المذكور، وتحويله إلى الطريق العلوي (فوق الجسر)”.

ودعت المواطنين إلى “التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.