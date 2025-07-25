الدفاع المدني يواجه حرائق الغابات: المساس بالثروة الحرجية جريمة

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أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "عناصرها تواصل، بجهوزية كاملة، تنفيذ مهامهم في مواجهة حرائق الغابات الواسعة التي اجتاحت عددا من المناطق اللبنانية، في ظل ظروف مناخية دقيقة ومواقع جغرافية وعرة تعيق عمليات التدخل السريع".

وقالت: "منذ تاريخ ٢٢ تموز الجاري، لا يزال حريق هائل يلتهم مساحات شاسعة من الأحراج في منطقة مشمش – حرار، وامتد إلى واد حرجي في منطقة الهرمل. وبسبب وعورة المنطقة وغياب الطرق التي تسمح بوصول الآليات، تمت الاستعانة بطوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني التي نفذت سلسلة من الغارات المائية في محاولة للسيطرة على النيران، فيما عملت عناصر الدفاع المدني على مدى الأيام الماضية على تغذية البرك الصناعية بالمياه لتأمين استمرارية عمليات الإطفاء الجوية".

أضافت: "في بلدة عيتا الفخار، اندلع حريق كبير في منطقة حرجية وعرة، وتدخلت فرق الدفاع المدني، بمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، التي ساهمت في شكل أساسي في تطويق النيران والسيطرة عليها. وتنفذ حاليا عمليات تبريد ومراقبة دقيقة، منعا لتجدد الحريق".

وتابعت: "في قضاء عكار، واجهت الفرق تحديات كبيرة لإخماد حريقين ضخمين في بلدتي الحصنية وبرقايل، ونفذت عمليات التدخل باستخدام آليات متخصصة، في ظل صعوبات ناجمة عن الرياح والارتفاع الكبير في درجات الحرارة. كما سجل حريق واسع النطاق أمس في بلدة كفريا، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه بعد تدخل سريع وفعال، ساهم في منع امتداد النيران إلى المحيط السكني. وفي السياق نفسه، اندلع فجر اليوم حريق في بلدتي كفرقطرة والمطلة – قضاء الشوف، حيث عملت الفرق على تطويق النيران وإخمادها، بالتعاون مع مراكز مجاورة".

وأردفت: "في موازاة العمليات الميدانية لمكافحة الحرائق، أنقذت عناصر الدفاع المدني حياة مواطنة تبلغ من العمر ١٦ عاما، كانت تحاول الانتحار قفزا من الطابق الثامن في أحد المباني في منطقة الليلكي. وبعد محاولة مطولة وهادئة، أقنعتها عناصر الدفاع المدني، بالتراجع عن قرارها، وتم في الوقت نفسه تثبيت فراش هوائي أسفل المبنى، بحضور عناصر من قوى الأمن الداخلي وممثلي جمعية Embrace. ونقلت المواطنة إلى مستشفى سان جورج – الحدث، وهي في حال مستقرة".

وإذ أشادت المديرية بـ"تفاني عناصرها واستجابتها السريعة لمختلف النداءات"، أكدت "استمرار الجهوزية الكاملة في مواجهة أي طارئ"، محذرة "بشدة من خطورة التهاون في إشعال النيران في الطبيعة"، ومؤكدة أنها "لن تتوانى، بالتنسيق مع القضاء والقوى الأمنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق عمدا أو نتيجة الإهمال".

وأكدت أن "المساس بالثروة الحرجية وبسلامة المواطنين جريمة لن تمر من دون محاسبة"، مجددة دعوتها المواطنين إلى "الامتناع التام عن إشعال النيران في الطبيعة، حفاظا على السلامة العامة والثروة الحرجية".

كما دعت إلى "الإبلاغ الفوري عن أي حريق أو حال طارئة عبر الاتصال على الرقم ١٢٥، أو عبر خدمة واتسآب على الرقم 70192693".

وشكرت لـ"قيادة الجيش، لا سيما القوات الجوية، مؤازرتها الفاعلة وجهودها الحثيثة التي أسهمت في تعزيز فعالية التدخلات واحتواء النيران في المناطق الوعرة".