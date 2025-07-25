أول تصريح لجورج عبدالله فور وصوله الى بيروت!

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وصل الناشط السياسي جورج عبدالله الى بيروت بعد 40 عاماً في السجون الفرنسية وفي اول تصريح له قال:

المناضل داخل الأسر يصمد بقدر ما رفاقه يحتلون الموقع الأساسيّ في المواجهة وإسرائيل تعيش الفصل الأخير في وجودها وأنا خرجت بفضل تحرك الجميع.

وأضاف: على المقاومة أن تستمر وهناك عرب لا يتحركون في وجه ما يحصل في غزة وننحني أمام شهداء المقاومة والمقاومة ليست ضعيفة فالقادة شهداء وليسوا خونة.

وقال: هناك دائماً عودة للوطن طالما أن هناك مقـاومة.

وأضاف: كنتُ مقتنعًا أنني عائدٌ إلى بلدي وأنحني أمام دماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض

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