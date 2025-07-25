living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحضروا - الحرارة ستتخطّى الـ 40 درجة!

25
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملموس فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس الـ 41 درجة، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات على مستويات منخفضة مساء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية لخاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، تبلغ ذروتها يومي السبت والأحد، وتنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين حيث تعود الأجواء الى معتدلة يوم الثلاثاء المقبل.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، زحلة بين 18 و34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، وبقائها من دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية مع نسبة الرطوبة مرتفعة، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء الرؤية في الفترة المسائية، وتنشط الرياح احيانا.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملموس فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس الـ 41 درجة، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات على مستويات منخفضة مساء.

الأحد: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر فوق الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة احيانا.

الإثنين: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 33 درجة ، في الداخل من 23 الى 40 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 10 و40 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.
-حال البحر: مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 751 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,44
-ساعة غروب الشمس: 19,44.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout