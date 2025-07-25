منع مرور السير باتجاه أنفاق المطار ليلا لمدة 3 أيام..

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بإصلاح كابلات وصيانة الإنارة داخل أنفاق المطار، وذلك بتواريخ 25، 26، و27-7-2025، يوميًا اعتبارًا من الساعة 23،00 ليلًا لغاية السّاعة 4.00 فجرًا من اليوم التالي.

لذلك، ستُتّخذ تدابير السير الآتية:

- منع مرور السير من بيروت باتجاه خلدة مرورًا على أوتوستراد الأسد وأنفاق المطار، وتحويله نحو الأوزاعي.

- منع مرور السير من الكوكودي (المريجة) باتجاه أنفاق المطار، وتحويله نحو طريق المطار القديم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.