بالصورة موقوف بجرائم احتيال.. هل وقعتم ضحيّته

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عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ع. ذ. (مواليد عام 1997، سوري الجنسية) لإقدامه على تنفيذ عمليات احتيالية تمثّلت باستدراج أشخاص في العديد من المناطق، بحجّة شراء دراجاتهم الآلية، إذ يتظاهر بالكشف على الدراجة، ثم يُسلّم البائع مبالغ مالية مزيّفة، ويلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

أضافت في بلاغ: "لذلك، تُعمِّم هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتّصال بفصيلة الشياح في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 393029-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".