طوافات الجيش تواجه نيران "القلة" في عكار... والاشتباه بعمل مفتعل

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منذ ساعات الصباح الأولى، باشرت طوافات الجيش اللبناني طلعاتها الجوية لمحاولة احتواء الحرائق المستعرة في غابة الأرز والشوح في محلة "القلة"، عند أعالي جرد مشمش – عكار، على تخوم الحدود الجبلية المشتركة بين عكار والضنية والهرمل.

وتستمر النيران في التهام مساحات واسعة من الغابة منذ يومين، في ظل ظروف مناخية صعبة. وقد شكّل الضباب الكثيف الذي لفّ المنطقة عصر أمس عائقًا كبيرًا أمام تحليق الطوافات، فيما ساهمت الرياح الجافة التي ضربت الجبال ليلاً في تمدّد رقعة الحريق باتجاه "جوردة القردة"، حيث تملأ الأعشاب اليابسة أرضية الغابة، ما سرّع من اتساع الحريق.

ويشارك في عمليات الإخماد عناصر وآليات من الدفاع المدني، واتحاد بلديات جرد القيطع، حيث يعملون على تأمين المياه للبرك الاصطناعية في محيط الحريق، تمهيدًا لتزويد الطوافات بها.

كما انضم إلى الجهد الأرضي متطوّعون من عائلة آل علو وبلدة حرار، بالإضافة إلى فريقي "المستجيب الأول" التابع للاتحاد، و"التدخل السريع لإطفاء الحرائق" في جمعية درب عكار، حيث يواجهون تحديات كبيرة في محاولة احتواء النيران باستخدام المرشات المحمولة والمخابط اليدوية، في منحدرات وعرة وخطرة للغاية.

وبحسب مصدر في الدفاع المدني، يُعَوَّل اليوم على الدور الحاسم لطوافات الجيش في كبح تقدم النيران، التي ألحقت حتى الآن أضرارًا جسيمة بالأشجار الدهرية من أرز وشوح كيليكي، إضافة إلى الغطاء النباتي الطبيعي وموائل الطيور والحيوانات البرية.

في موازاة ذلك، تتعالى المطالب بفتح تحقيق شفاف لمعرفة أسباب اندلاع هذه الحرائق المتكررة في ذات المنطقة، في توقيت مناخي دقيق، وبأساليب توحي بأنها مفتعلة، ومحاسبة المسؤولين عنها.