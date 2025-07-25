الجمهورية: لبنان وكأنّه تُرك لقدره...

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بعدما غادر الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك لبنان من دون التوصل إلى اتفاق حول المقترحات الأميركية والردود اللبنانية عليها، بدا انّ لبنان وكأنّه تُرك لقدره، ليتبين أنّ الاتصالات مستمرة بين المسؤولين والموفد الأميركي الذي حمل الملاحظات اللبنانية لينقلها إلى الجانب الإسرائيلي، على أن يعود لاحقاً بردّ عليها.

وفي هذه الأثناء، تسود مخاوف من احتمال لجوء إسرائيل إلى موجة جديدة من التصعيد، تحت جنح انصباب الاهتمام على الوضع السوري المرشح لمزيد من التطورات الدراماتيكية، مع ارتفاع منسوب النزاع التركي ـ الإسرائيلي غير المباشر على الساحة السورية.