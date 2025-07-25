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أسرار الصحف ليوم الجمعة 25 تموز 2025

25
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اللواء: أسرار

لغز
طُلب من شخصية لبنانية ناشطة توخي الحذر، في هذه المرحلة البالغة الخطورة في مختلف مناطق لبنان..


غمز
تداعى نواب في أقضية الجبل للبحث في اجراءات أمنية تواكب عمل البلديات للحدّ من الجرائم المنظمة.

 

همس
تتحرَّك الهيئات الاقتصادية مع أشقاء عرب وأصدقاء أجانب للاستفادة من فرص الاستثمار وإعادة البناء في سوريا..

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة أمام مرور تصويت الكنيست على ضمّ الضفة الغربية دون أي تعليق أميركي. وهذا يحدث للمرة الأولى بعدما كانت واشنطن تتعامل دائماً بتمايز عن الموقف الإسرائيلي من وضع الضفة الغربية حتى بعد ضمّ القدس الشرقية واعتبار القدس الموحدة عاصمة للكيان. وقالت المصادر إن كلام السفير الأميركي لدى الكيان عن إنكار وجود شيء اسمه فلسطين وتسميته للضفة الغربية بالتعابير الصهيونية “يهودا والسامرة” ليس موقفاً شخصياً للسفير بل أصبح مع إعلان الضفة الغربية موقفاً أميركياً رسمياً بالانسحاب من رؤية حل الدولتين. وهذا يرتّب على العرب والأوروبيين الإجابة عن سؤال كيف سوف يجمعون بين التمسّك بحل الدولتين تحت سقف التنسيق مع أميركا بصفتها القوة الفاعلة المؤثرة على “إسرائيل” التي يراهنون عليها كركيزة رئيسيّة لحل الدولتين ما داموا يرفضون استخدام أي أوراق قوة للضغط على “إسرائيل” بما فيها تعليق العلاقات الدبلوماسية والتجارية؟

 

كواليس

تساءلت جهات عربيّة عن مدى قدرة الدعم السعوديّ للنظام الجديد في سورية على الصمود أمام العبث الإسرائيلي بالداخل السوريّ من جهة وبقاء العلاقات بين النظام والمكوّنات السورية في حال أزمة بينما استجابة النظام للدعوات الأميركيّة بإعادة النظر بتركيبة الحكم والجيش تهدّد بانقلاب الفصائل على النظام. وقالت هذه الجهات إن الجهة الوحيدة القادرة على تحصين النظام بوجه هذه المخاطر هي تركيا صاحبة القدرة على التدخّل العسكري والتأثير الاستخباري، لكن العائق هو قرار تركي بعدم التصادم مع الخطوط الحمر الإسرائيلية فهل تتجاوز تركيا هذا القرار لصالح فرض خطوط حمراء مقابلة بالتنسيق مع السعوديّة وبدعم من واشنطن لمنع أخذ سورية إلى الفوضى، وما يعنيه ذلك من ضياع الإنجاز التركي السعودي الأميركي في سورية، طالما أن واشنطن لن تلجأ للضغط على “إسرائيل” للتوقف عن العبث بالأمن السوري؟

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