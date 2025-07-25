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عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 تموز 2025

25
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الأخبار: برّاك في زيارته الثالثة: وقائع من «الاجتماع الوحيد» وضجيج لقـاءات العلاقات العامّة
كيف تصلح السلطة الوضع المالي؟
المصارف أولى من المودعين
أميركا- إسرائيل: فلتستمر الإبادة

 

 

 

 

النهار: ماكرون أحاط زيارة سلام باهتمام استثنائي... تدقيق في الخطوات الإصلاحية والتجديد لليونيفيل

 

 

 



اللواء: سلام يعود من لقاء ماكرون مطمئِناً للتجديد لليونيفيل وللدعم الفرنسي
مهمة براك في لقاء مع لودريان.. وعون وبرّي أمام المفتي: لا عودة للحرب

 

 

 


الجمهورية: الرياض على خط بيروت- دمشق
عون: لبنان على مفترق طرق مفصلي

 

 

 

 

البناء: الوفدان الأميركي والإسرائيلي يغادران الدوحة… ويتكوف يهدّد… وحماس إيجابية | غزة تنزف قتلاً وتجويعاً… والمقاومة واليمن يردّان بالنار والاحتلال يحاصر حنظلة | مفاوضات بين حكومة الشرع وقسد برعاية أميركية فرنسية… ودعم سعودي لدمشق

 

 

 

 

الديار: رسالة أمنية حازمة شمالا... وغياب للمرجعية السنية!
الورقة الأميركية مذكرة استسلام ولا مهل زمنية
جورج عبدالله يعود اليوم يعد 41 عاماً...

 

 

 


l'orient le jour: « À Gaza, chaque jour, nous nous demandons si nos patients et les soignants qui s’occupent d’eux pourront manger »

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية أمام مجلس المفتين: لبنان على مفترق طرق مفصلي ولا عودة إلى لغة الحرب
توقّع رسمي بعدوان إسرائيلي وشيك «أكثر من ضربة وأقل من حرب»

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يندد بقرار ماكرون... وضغوط على ستارمر للاعتراف بدولة فلسطينية

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