عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 تموز 2025

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الأخبار: برّاك في زيارته الثالثة: وقائع من «الاجتماع الوحيد» وضجيج لقـاءات العلاقات العامّة

كيف تصلح السلطة الوضع المالي؟

المصارف أولى من المودعين

أميركا- إسرائيل: فلتستمر الإبادة

النهار: ماكرون أحاط زيارة سلام باهتمام استثنائي... تدقيق في الخطوات الإصلاحية والتجديد لليونيفيل





اللواء: سلام يعود من لقاء ماكرون مطمئِناً للتجديد لليونيفيل وللدعم الفرنسي

مهمة براك في لقاء مع لودريان.. وعون وبرّي أمام المفتي: لا عودة للحرب



الجمهورية: الرياض على خط بيروت- دمشق

عون: لبنان على مفترق طرق مفصلي

البناء: الوفدان الأميركي والإسرائيلي يغادران الدوحة… ويتكوف يهدّد… وحماس إيجابية | غزة تنزف قتلاً وتجويعاً… والمقاومة واليمن يردّان بالنار والاحتلال يحاصر حنظلة | مفاوضات بين حكومة الشرع وقسد برعاية أميركية فرنسية… ودعم سعودي لدمشق



l'orient le jour: « À Gaza, chaque jour, nous nous demandons si nos patients et les soignants qui s’occupent d’eux pourront manger »



عناوين بعض الصحف العربية









الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية أمام مجلس المفتين: لبنان على مفترق طرق مفصلي ولا عودة إلى لغة الحرب

توقّع رسمي بعدوان إسرائيلي وشيك «أكثر من ضربة وأقل من حرب»



الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يندد بقرار ماكرون... وضغوط على ستارمر للاعتراف بدولة فلسطينية