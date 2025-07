A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a indiqué lors de la séance parlementaire consacrée à l'audition de trois anciens ministres de Télécommunications et à l'examen de la demande de la levée de l'immunité du député Georges Bouchikian, qu' "il y a une politisation de la part de l’accusation que nous avons entendue au sujet du bâtiment Kasabian, du parrainage et de la manière dont il a permis à l'État de réaliser des économies".

Bassil a souligné que "nous parlons de dossiers où le gaspillage financier atteint 9 ou 10 millions de dollars, alors que nous parlons d'un dossier où ce gaspillage s'élève à un milliard et demi de dollars, et que la résiliation des contrats dans le secteur des télécommunications a coûté à l'État libanais 720 millions de dollars de pertes et 88 millions de dollars d'impôts, sans compter les indemnités versées par FTML (France Telecom Mobile Liban) pour un montant de 96 millions de dollars".

Basil a ajouté : "Lorsque j'étais ministre des Télécommunications, j'ai déposé une plainte auprès de la Cour des comptes, du procureur général de cassation et du procureur général financier pour détournement de fonds d'un montant supérieur à un milliard de dollars. Nous avons réfuté ces allégations et expliqué les documents existants, qu'il s'agisse des décisions du Conseil des ministres et de leurs violations, des contrats et de leurs violations, ou des rapports comptables publiés par KPMJ et autres. Lorsque j'ai présenté le dossier, j'ai même demandé une vérification à ce sujet".

Bassil a indiqué que "le détournement dans ce dossier est évident, et même lorsque j'étais ministre, ils voulaient exonérer les entreprises de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 59 millions de dollars, mais je m'y suis opposé et c'est ce qui m'a poussé à me plonger dans ce dossier". Il a ajouté : "Ce dossier implique un "vol" de plus d'un milliard de dollars et une violation des contrats, des décisions du Conseil des ministres, de la Cour des comptes et du parquet financier. J'espère que ce dossier suivra le même chemin et que le Parlement émettra une recommandation pour l'examiner".