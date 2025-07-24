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شو الوضع؟ لقاءات سياسية ودينية على وقع تداعيات مجازر السويداء... ولبنان ينتظر زيارة برّاك الجديدة

24
JULY
2025
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بات الواقع الميداني والمستقبلي للبنان يتوقف على التعاطي الأميركي معه. موفد يأتي ثم يغادر، موفد يتغير ويتم تعيين آخر، والهدف يبقى واحدً، وهو سلاح حزب الله. وعلى وقع محاولات لي الأذرع ومحاولة تحصيل القسم الأكبر من المكاسب، تدور المرحلة الأخيرة من شد الحبال هذا، فيما لبنان الرسمي يحاول حيناً الحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق اللبنانية، ويتفرّج حيناً آخر من دون أي مبادرة ولا أي خطة لا في القضايا الإستراتيجية، ولا في ملفات الإصلاح.

 

في هذا الوقت الضائع، تملأ البلاد الفراغ باللقاءات السياسية وتلك ذات الطابع الديني، خاصة المرتبطة بتداعيات الغليان السوري بعد مجازر السويداء. وفي هذا الإطار، سجلت زيارة للمفتي عبداللطيف دريان لرئيس الجمهورية جوزاف عون الذي أننا "أمام مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيرياً، مشدداً على أن ووحدتنا وتعاوننا وتضامننا هم الأساس، وغامزاً: "لكن للأسف بعضهم لا يملك حس المسؤولية ويسعى الى تسويق جو عاطل جدا ويصر على تسريب شائعات لا أساس لها".

وقد شدد دريان من جهته على أنه مع تمسك لبنان بوحدته لن يستطيع احد ان يمرر أي مشروع تقسيمي او تفتيتي يفرق بين أبناء الوطن الواحد، مؤكداً ان "صوت الاعتدال والوسطية يجب ان يسود عند كل اللبنانيين". كذلك التقى دريان مع وفد من المفتين رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

وفي إطار معالجة أحداث السويداء دعا شيخ العقل إلى بلسمة الجراح، معلناً الإفساح "في المجال أمام مساعي التهدئة"، قائلاً: "نحن معنيون بتحمل المسؤولية الإنسانية على الأقل بالوقوف إلى جانب أهلنا في السويداء".

 

في هذا الوقت واصلت إسرائيل اعتداءاتها واستهدفت منطقة حرجية في اطراف بلدة بيت ليف.

 

 

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