سرقوا خزنة بقوة السلاح.. وهذا ما حصل!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه بتاريخ 19-06-2025 ادّعت المواطنة غ. م. (مواليد عام 1973، لبنانيّة) ضدّ مجهولين بجرم سلب مصاغها الذهبي ومبلغ من المال بقوّة السّلاح، من داخل مركز عملها في أحد المحال التجاريّة في سنّ الفيل.

وأضاف أن بتاريخ 07-07-2025، ادّعى المواطن: ع. ش. (مواليد عام 1977، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم على الدّخول إلى منزله بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخل خزنة حديديّة في غرفة نومه مبلغ /90/ ألف دولار أميركيّ، و/70/ مليون ليرة لبنانيّة، ومصاغًا ذهبيًّا بقيمة حوالى /30/ ألف دولار أميركيّ.

وتابع: "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات بإجراءاتها للعمل على تحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أن فرد من إحدى العصابات اشترك في تنفيذ العمليّتَين المذكورَتَين".

وأشار إلى أن بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت عناصر الشّعبة إلى كشف هوية أفراد هذه العصابة، ومن بينهم: ع. أ. (مواليد عام 1985، لبناني) مطلوب بجرم تأليف عصابة ي. أ. (مواليد عام 1986، لبناني) ف. م. (مواليد عام 1986، لبناني) جميعهم من أصحاب السوابق، بجرم سرقة وسلب.

وبتاريخَي 13 و15-07-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من توقيف الاول في محلة المريجة، على متن دراجة آليّة استُخدمت في عملية السلب، كما أوقفت الثاني في محلة كاليري سمعان، وتبيّن أن الثالث موقوف في احدى نظارات قوى الامن الدّاخلي، للاشتباه به بجرم سرقة.

وبالتحقيق مع المذكورين، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنهم يشكلون عصابة نفّذت عمليّتَي السرقة والسلب بالاشتراك مع شخص رابع.

وختم: "أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الرّابع".