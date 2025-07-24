بالصور- عملية دهس في وسط إسرائيل و9 جرحى!

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أفادت "هآرتس" الإسرائيلية صباح اليوم عن إصابة 6 إسرائيليين دهسا في بلدة كفار يونا وسط إسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنّ "سائق المركبة التي دهست إسرائيليين في كفار يونا هرب من الموقع والشرطة تحقق في الحادث."

وأضافت أنّ "الشبهات تتعزز في وقوع عملية دهس في كفار يونا وعدد المصابين يرتفع إلى 7 بعضها خطيرة."

وكشفت "يسرائيل هيوم" عن "استنفار للشرطة في كفار يونا وسط إسرائيل بحثا عن سائق يشتبه في تنفيذه عملية دهس بمحطة حافلات."

وأفادت لاحقًا، عن "ارتفاع عدد المصابين بحادث الدهس في كفار يونا إلى 9 والشرطة تواصل البحث عن السائق."

وقالت "تقديرات للشرطة الإسرائيلية بأن ما وقع في كفار يونا هو عملية دهس متعمدة."

وأفادت يسرائيل هيوم عن الإسعاف الإسرائيلي أنّه تمّ "نقل 9 مصابين من موقع الدهس في كفار يونا 6 جروحهم متوسطة و3 طفيفة."

وكشفت متحدث باسم الشرطة أنّه تمّ "العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس وسط إسرائيل وفرار المنفذ."