عناوين الصحف ليوم الخميس 24 تموز 2025

الأخبار: 64% من بلديات لبنان تحت خط الفقر
"عجيبة" في ساحة النجمة: النواب يحاسبون الوزراء!
برّاك: إتفقوا مع إسرائيل... نحن لا نمون!
ضم الضفة: خطوة أولى
النهار: جلسة الرقابة "فُخّخت" وحرب انتصر للأصول برّاك "يختمها" ملوّحاً بالدعم والمساعدات الخليجية
الديار: القلق يسود... وردّ جعجع وجنبلاط: الطوائف تستعدّ للآتي!
قنبلة براك السياسية تنفجر من بكركي: لا أعلم النهاية!
البرلمان يُحيل صحناوي والجراح وحرب إلى التحقيق ويرفع الحصانة عن بوشكيان
الجمهورية: الحل الأميركي: للحديث صلة
برّاك من بكركي: الأمور معقدة
اللواء: هدية ملكية لعون: عودة البحرانيِّين.. وملفات المرحلة بين ماكرون وسلام اليوم
براك لم يأخذ الترياق من عين التينة.. ورفع الحصانة عن بوشكيان و3 وزراء اتصالات أمام لجنة برلمانية
البناء: الكنيست يضم الضفة… ورئيس الأركان يعترف بإنهاك الجيش… وحرب التجويع! | باراك يحذّر الشرع من فقدان الدعم وقوة الاندفاعة إذا لم يُعِد النظر بتركيبة الجيش | ترقب لبناني للخطوة الإسرائيلية المنتظرة بإعلان وقف الاعتداءات والعودة للاتفاق
l'orient le jour: Quand la politique politicienne se mêle de la lutte anticorruption
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: مصدر حكومي لـ «الأنباء»: الوضع الأمني على حاله بضربات إسرائيلية خاطفة
حصيلة جولة الموفد الأميركي: الديبلوماسية هي الخطوة التي تسبق الحرب
الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تسلم ردها للوسطاء: تعديلات في خرائط الانسحاب والأسرى والمساعدات