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عناوين الصحف ليوم الخميس 24 تموز 2025

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الأخبار: 64% من بلديات لبنان تحت خط الفقر
"عجيبة" في ساحة النجمة: النواب يحاسبون الوزراء!
برّاك: إتفقوا مع إسرائيل... نحن لا نمون!
ضم الضفة: خطوة أولى

 

 

 

 

النهار: جلسة الرقابة "فُخّخت" وحرب انتصر للأصول برّاك "يختمها" ملوّحاً بالدعم والمساعدات الخليجية

 

 

 

 

الديار: القلق يسود... وردّ جعجع وجنبلاط: الطوائف تستعدّ للآتي!
قنبلة براك السياسية تنفجر من بكركي: لا أعلم النهاية!
البرلمان يُحيل صحناوي والجراح وحرب إلى التحقيق ويرفع الحصانة عن بوشكيان

 

 

 

الجمهورية: الحل الأميركي: للحديث صلة
برّاك من بكركي: الأمور معقدة

 

 

 


اللواء: هدية ملكية لعون: عودة البحرانيِّين.. وملفات المرحلة بين ماكرون وسلام اليوم
براك لم يأخذ الترياق من عين التينة.. ورفع الحصانة عن بوشكيان و3 وزراء اتصالات أمام لجنة برلمانية

 

 

 


البناء: الكنيست يضم الضفة… ورئيس الأركان يعترف بإنهاك الجيش… وحرب التجويع! | باراك يحذّر الشرع من فقدان الدعم وقوة الاندفاعة إذا لم يُعِد النظر بتركيبة الجيش | ترقب لبناني للخطوة الإسرائيلية المنتظرة بإعلان وقف الاعتداءات والعودة للاتفاق

 

 

 

 

l'orient le jour: Quand la politique politicienne se mêle de la lutte anticorruption

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: مصدر حكومي لـ «الأنباء»: الوضع الأمني على حاله بضربات إسرائيلية خاطفة
حصيلة جولة الموفد الأميركي: الديبلوماسية هي الخطوة التي تسبق الحرب

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تسلم ردها للوسطاء: تعديلات في خرائط الانسحاب والأسرى والمساعدات

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