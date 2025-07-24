عناوين الصحف ليوم الخميس 24 تموز 2025

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الأخبار: 64% من بلديات لبنان تحت خط الفقر

"عجيبة" في ساحة النجمة: النواب يحاسبون الوزراء!

برّاك: إتفقوا مع إسرائيل... نحن لا نمون!

ضم الضفة: خطوة أولى

النهار: جلسة الرقابة "فُخّخت" وحرب انتصر للأصول برّاك "يختمها" ملوّحاً بالدعم والمساعدات الخليجية

الديار: القلق يسود... وردّ جعجع وجنبلاط: الطوائف تستعدّ للآتي!

قنبلة براك السياسية تنفجر من بكركي: لا أعلم النهاية!

البرلمان يُحيل صحناوي والجراح وحرب إلى التحقيق ويرفع الحصانة عن بوشكيان

الجمهورية: الحل الأميركي: للحديث صلة

برّاك من بكركي: الأمور معقدة



اللواء: هدية ملكية لعون: عودة البحرانيِّين.. وملفات المرحلة بين ماكرون وسلام اليوم

براك لم يأخذ الترياق من عين التينة.. ورفع الحصانة عن بوشكيان و3 وزراء اتصالات أمام لجنة برلمانية



البناء: الكنيست يضم الضفة… ورئيس الأركان يعترف بإنهاك الجيش… وحرب التجويع! | باراك يحذّر الشرع من فقدان الدعم وقوة الاندفاعة إذا لم يُعِد النظر بتركيبة الجيش | ترقب لبناني للخطوة الإسرائيلية المنتظرة بإعلان وقف الاعتداءات والعودة للاتفاق

l'orient le jour: Quand la politique politicienne se mêle de la lutte anticorruption



عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: مصدر حكومي لـ «الأنباء»: الوضع الأمني على حاله بضربات إسرائيلية خاطفة

حصيلة جولة الموفد الأميركي: الديبلوماسية هي الخطوة التي تسبق الحرب



الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تسلم ردها للوسطاء: تعديلات في خرائط الانسحاب والأسرى والمساعدات