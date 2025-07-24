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أسرار الصحف ليوم الخميس 24 تموز 2025

24
JULY
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تعتقد مصادر غربية أن التفاوض بين قوات سورية الديمقراطية وحكومة دمشق حول شروط الاندماج في الجيش السوريّ الجديد سوف يتمّ تحت العنوان الذي تحدّث عنه المبعوث الأميركي توماس باراك في ضوء أحداث السويداء وقبلها أحداث الساحل وقوله إن إعادة نظر جذريّة يجب أن تجري في كيفية بناء الجيش بعدما كانت واشنطن قد وافقت على صيغة تأسيس الجيش من مجموعات تكفيرية قال قائد جبهة النصرة إنه إذا لم يمنحها دوراً محورياً في الجيش الجديد فلن تتماسك سورية وسوف تنشب حرب أهلية بين المجموعات التي تحمل السلاح، ولذلك وافقت واشنطن على قبول مكانة للأجانب في جيش سورية أعلى من مكانة سوريين مثل قسد ومثل الضباط المنشقّين. وبعدما صارت الحرب الأهلية خطراً حاضراً سقطت رؤية الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وصارت إعادة النظر مطلباً أميركياً آليته الاستقواء بـ»قسد» لتشكيل نواة صلبة للدولة عبر ثنائية الموالين للشرع والقوة الكردية المسلحة التي تشترط للدمج نيل مناصب قياديّة في الجيش الجديد والحكومة الجديدة.

 

كواليس

تساءل سفير أوروبي في دولة عربية محورية في سهرة جمعت عدداً من الإعلاميين في تلك الدولة عن سبب حجم اهتمام وتفاعل الشارع الغربي والنخب الغربية مع المأساة الفلسطينية، بينما الشارع العربي والنخب العربية في حالة موت سريريّ، فقال له أحد كبار الإعلاميين إن العرب تلقوا صفعة قاسية لمنطقهم الذي خاطبوا شعوبهم من خلاله لعقود طويلة عبر القول إن «إسرائيل» قوة لا تُقهر رغم كل ما لدى العرب من إمكانات، وإن التودّد لأميركا يجنّب العرب شرور «إسرائيل» وجاءت المقاومة في لبنان وفلسطين وقدّمت بإمكانات بسيطة مثالاً لضعف «إسرائيل» وإمكانيّة انتزاع الأرض منها بالقوة فصار الثأر من هذه المقاومات ومَن يؤيدها من الشعوب مطلباً عربياً لاستعادة سرديّة العقاب لمن يتجرّأ على تحدّي قوة «إسرائيل» وإثبات أن الطريق الوحيد لأجل اتقاء الشر الإسرائيلي هو بتلبية المطالب الأميركية، وقد نجحت الحكومات العربية بترويض نخبها وشعوبها على كراهية قوى المقاومة تحت عناوين مذهبية وعقائدية خلال سنوات وهي تمارس العناد على هذا الموقف، رغم هول ما يحدث.

 

 

 

اللواء: أسرار


لغز
أرجأت التطورات التي جرت وتجري في بلد مجاور زيارة كانت مرتقبة، لوزير خارجية هذا البلد، من دون توضيح شيء عن الموضوع..

 


غمز
تحرَّرت كتلة نيابية من همّ العلاقة مع كتلة أخرى، بعد انفضاض التحالف السياسي بين الجسمين السياسيَّين لكل منهما..

 

همس
لم يُفلح الموفد الأميركي من «ربط نزاع» مع الرئاسة الثانية، خارج التفاهم العام حول الردّ الرسمي، على الرغم من عودته غير المتوقعة ليلاً إلى هناك..

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