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الأنباء الكويتية: لقاء بري- برّاك أعطى مساحة تفاؤل

24
JULY
2025
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الأنباء الكويتية: باختصار، أعاد الموفد الأميركي توماس برّاك خلط الأوراق من جديد، ممسكا العصا من الوسط، بين رفض إعطاء أي ضمانات من قبل الولايات المتحدة والقول من جهة أخرى ان أميركا لن تتخلى عن لبنان ولا حرب على هذا البلد.

 

وتوقفت مصادر نيابية عند الرسائل التي وجهها والقابلة للتأويل والتفسير. فمع تأكيده أن الحرب لن تقع، الا انه أشار الى أن الديبلوماسية هي الخطوة التي تسبق الحرب، وفشل الاتصالات يذهب بالبلد الى المجهول.

 

واذا كان الاجتماع المطول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى مساحة تفاؤل عبر عنها باراك لجهة إعادة تصويب مسار الأمور، فقد أفادت مصادر مقربة من رئيس المجلس لـ «الأنباء» بأن باراك تلقى تأكيدات من بري بأن موضوع السلاح سيتم جمعه وبسط سلطة الدولة القوية الواحدة في نهاية المطاف، غير أن الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها، ولاتزال واشنطن تتمسك بالمهل، وهي لاتزال كافية للتوصل الى حل، وان كانت تضيق تدريجيا، خصوصا أن جولة المحادثات للموفد الأميركي، أكدت حرص الدولة اللبنانية بكل مكوناتها على التمسك باتفاق وقف إطلاق النار وسحب السلاح من المنظمات كلها كمدخل لقيام الدولة الفعلية.

 

وأشارت المصادر الى أن الموفد الأميركي ركز على أمرين هما: سحب السلاح والإصلاح. في موضوع السلاح شدد على ان المقصود هو السلاح الثقيل وهناك تقدم في هذا الاتجاه، فيما السلاح الخفيف وهو موجود لدى كل القوى اللبنانية وهذا شأن تعالجه الحكومة بالتعاون مع الأطراف اللبنانيين جميعهم. وما يهم الجانب الأميركي السلاح الذي يهدد بإشعال الحرب مجددا بين لبنان وإسرائيل.

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