living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جورج عبد الله يصل السبت... وترتيبات لاستقباله في المطار

24
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: أعلنت الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله برنامج استقباله عقب الإفراج المرتقب عنه، بعد 41 عاماً من الاعتقال في السجون الفرنسية.

 

وأوضح شقيق الأسير روبير عبد الله، خلال مؤتمر صحافي للحملة في نقابة الصحافة، مساء أمس، أن اللجنة الوطنية تجري تنسيقاً مع الأمن العام والحكومة اللبنانية لتنظيم استقبال رسمي وشعبي لعبد الله، معلناً ترتيبات وصوله إلى مطار بيروت يوم السبت عند الساعة الثانية بعد الظهر.

 

وذكر عبد الله أن شقيقه جورج «سينتقل في ما بعد إلى مسقط رأسه القبيات، حيث تستقبله الوفود الرسمية والشعبية المهنئة»، راجياً «عدم رفع أي شعارات أو أعلام حزبية، إلا العلم اللبناني».

 

حضر المؤتمر الأمين العام للحزب الشيوعي، حنا غريب، وأعضاء الحملة، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية في لبنان وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وإعلامية.

 

يذكر أن القضاء الفرنسي قرر، في 17 من الشهر الجاري، الإفراج عن عبد الله المسجون منذ أكثر من 40 عاماً في 25 تموز الحالي.

 

وكانت وكالة «فرانس برس» قد التقت عبد الله، الأسبوع الماضي بعد صدور القرار، رفقة النائبة عن اليسار الراديكالي، أندريه تورينا، في زنزانته، حيث قال: «أربعة عقود هي فترة طويلة لكنك لا تشعر بها متى كانت هناك دينامية للنضال».

 

والإثنين، أعلنت النيابة العامة في باريس التقدّم بطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، لكن هذا الطعن الذي يستغرق بتّه أسابيع عدة، لن يعلق تنفيذ الحكم ولن يمنع بالتالي عبدالله من العودة إلى لبنان.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout