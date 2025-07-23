شو الوضع؟ الوضع اللبناني ضبابي بعد جولة برّاك... لجنة تحقيق برلمانية حول الإتصالات وباسيل يذكّر بملف المليار ونصف مليار دولار!

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هو مشهد ضبابي يخيّم على الواقع اللبناني بعد جولة توم برّاك. فالإيجابية الحذِرة التي تُسرّب من بعض المقرات الرسمية وتحديداً عين التينة، تبقى أمام امتحان التعاطي الأميركي مع الردود اللبنانية. فدون الضمانات التي يطالب بها لبنان ما أعلنه من براك من عدم إرادة بتقديمها راهناً، حتى الوصول إلى أجوبة واضحة حول تسليم السلاح.

وقد زار براك البطريرك الراعي الذي أكد أن اللبنانيين ينتظرون ما ستكون عليه نتائج مهمته. وأشار الموفد الأميركي من جهته إلى أن ما يقوم به "هو عملية متواصلة وليس حدثًا والجميع يقوم ما في وسعه والجميع يحاول كل ما بإمكانه لتسوية الأمور في لبنان"، معلناً تفهمه الصعوبات.

وفي مجلس النواب تمَّ رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان الذي سبق وفرّ من البلاد إلى كندا. كما قرر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف وزارة الإتصالات، بموافقة من غالبية القوى السياسية بما فيها التيار الوطني الحر. وقد عرض النائب نقولا صحناوي الوقائع خلال توليه الوزارة وفي شكل واضح ومبسط، مبيّناً بالأرقام أنه خفض كلفة مبنى "قصابيان" من 38 إلى 28 مليون دولار.

وتزامناً، أعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التذكير بالملف الذي قدم فيه دعوى خلال توليه وزارة الإتصالات، والذي يتجاوز فيه الهدر المليار دولار. ودعا باسيل إلى إعادة تحريك الملف الذي سبق وقدمه إلى ديوان المحاسبة والمدعي العام التمييزي.

وعلى المستوى السياسي سُجل لقاء بين رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي زار الرئيس السابق الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو.