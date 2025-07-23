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بلدية بنت جبيل اعلنت البدء بتنظيم التواجد الأجنبي في المدينة

23
JULY
2025
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اعلنت علن بلدية بنت جبيل في بيان، عن "بدء عملية ضبط وتسجيل الأجانب المقيمين والعاملين ضمن نطاق المدينة، وذلك حرصاً على تنظيم الوضع القانوني للأفراد وضمان سلامة المجتمع المحلي، على ان تبدأ عملية التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الواقع في ٢٤ تموز ٢٠٢٥، وتمتد لمدة عشرة أيام كحد أقصى. نُهيب بالجميع الالتزام بالمهلة المحددة لتفادي أية تدابير قانونية".

واوضحت انه "يُطلب من الأفراد الحضور شخصياً وإحضار المستندات الرسمية والثبوتية التالية:

- وثائق هوية شخصية وجوازات سفر

- مستندات تتعلق بأفراد الأسرة إن وُجد

- عقود الإيجار أو ما يثبت مكان الإقامة".

وتوجهت البلدية إلى أصحاب العمل ب"ضرورة التعاون الكامل لتسهيل حضور العمال إلى الموقع المحدد، من أجل استكمال إجراءات التسجيل بنجاح".

  واشارت الى ان "مكان وتوقيت التسجيل هو باحة الجامعة اللبنانية المجاورة لمبنى بلدية بنت جبيل من الساعة ٤:٠٠ بعد الظهر حتى السادسة مساءً ضمن ايام الدوام الرسمي".

ودعت الى مراجعة البلدية مباشرة خلال ساعات الدوام الرسمي، لاي استفسار والاطلاع على القرار".

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