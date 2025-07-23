ماذا جرى بعد انتشار الفيديو "الصادم" في الكورة؟

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في خطوة سريعة جاءت على خلفية فيديوهات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي نهار أمس والتي أظهرت مشاهد مقززة لعمال داخل أحد الأفران في منطقة الكورة وهم يعملون في ظروف تفتقر لأدنى معايير النظافة خلال صناعة الخبز، تحرّكت فجر اليوم قوة من مخابرات الجيش اللبناني ونفذت مداهمة لمنزل صاحب فرن الـ "ف".

وقد أسفرت العملية عن توقيف المدعو "م.ح.ح" سوري الجنسية وهو صاحب الفرن، حيث جرى اقتياده إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأثارت المقاطع المصوّرة موجة غضب واسعة بين المواطنين الذين طالبوا بتشديد الرقابة على الأفران والمؤسسات الغذائية وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين حفاظاً على الصحة العامة.