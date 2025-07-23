"بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت".. إليكم التفاصيل

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أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أنه "نطمح ونطمع من أخوّتكم، باستئناف التبادل التجاري الكامل بيننا، كما تعاوننا في شتى المجالات، لما فيه خيرُ شعبينا ومصالح بلدينا".

وأضاف: نشكركم جلالة الملك على قراركم بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت.

وقال: كل الشكر لكم صاحب الجلالة، ولكل المسؤولين معكم، ولشعب البحرين الشقيق، على الدعوة، وعلى أُخوة الاستقبال والضيافة، وخصوصًا على كل الدعم للبنان، قبل الزيارة وبعدها.



بدوره، قال ملك البحرين، "نُعلن بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت، متطلعين إلى أن تكون هذه المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك".