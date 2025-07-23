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عصابة سرقة في جونية!

23
JULY
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 16-7-2025، وفي محلة جونية، أقدم مجهولون على متن دراجتين آليتين من دون لوحات على سلب شخص من الجنسية السورية، وفرّوا إلى جهة مجهولة.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم كل من اللبنانيين:

  • أ. م. (مواليد عام 2000)
  • م. م. (مواليد عام 2000)
  • م. ك. (مواليد عام 2000)
  • م. ك. (مواليد عام 2000)

بتاريخ 20-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم في محلة جونية، كما تم ضبط دراجتين آليتين من دون لوحات.

 وبتفتيشهم والدراجتين، ضُبط بحوزة الثالث مسدس حربي مع /5/ طلقات صالحة للاستعمال، إضافة إلى مبلغ مالي.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية السلب المذكورة في محلة جونية.

تم حجز الدراجتين عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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