الحرارة تستمرّ بالارتفاع!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال، وارتفاعها في الداخل، بينما ترتفع على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، تنشط الرياح شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: كتل هوائية حارة ورطبة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية، وتكون نسبة الرطوبة على الساحل عامل أساسي في زيادة الشعور بالحر.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على االساحل وبشكل ملحوظ فوق الجبال بسبب ظاهرة الإنقلاب الحراري، واستقرارها في المناطق الداخلية، كما يتشكل الضباب بدءا من مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة، وبالتالي زيادة الشعور بالحر.

الخميس:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال، وارتفاعها في الداخل، بينما ترتفع على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، تنشط الرياح شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر.

الجمعة:

غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر وبالتالي سوء في الرؤية نتيجة تشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة، بينما نلمس ارتفاعا إضافيا بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل.

السبت:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، واستمرار ارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل ، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ،وبالتالي تكون ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رياح ناشطة أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 18 الى 33 درجة ، في الداخل من 21 الى 39 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,43

-ساعة غروب الشمس: 19,46